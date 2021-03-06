Çanakkale açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 69 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 69 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan 69 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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