Çanakkale açıklarında 69 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası 'na gitmek isteyen iki grup sığınmacının Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme