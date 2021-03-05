Çanakkale açıklarında 69 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki grup sığınmacının Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 2 lastik bot içerisindeki 69 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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