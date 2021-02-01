Çanakkale açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can salı ile seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen can salındaki 9 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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