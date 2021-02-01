Çanakkale açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası 'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can salı ile seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

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Fransa'da içinde kesik insan kafası olan bir kutu sokağa fırlatıldı

Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak