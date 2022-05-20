Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.05.2022 19:20
Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin içinde bulunduğu lastik botun motorunun arızalandığını ve sürüklenen göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" botunun operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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