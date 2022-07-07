Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.07.2022 21:37
Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 101 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28", "TCSG-84" ve "KB-4510" botlarınca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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