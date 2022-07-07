Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 101 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28", "TCSG-84" ve "KB-4510" botlarınca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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