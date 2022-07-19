Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 13 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-8" botuyla düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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