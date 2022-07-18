Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.07.2022 20:52
Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 70 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botunca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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