Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 70 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botunca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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