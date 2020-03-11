Çanakkale açıklarında lastik bottaki 45 sığınmacı karaya çıkarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 45 sığınmacı, güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye esnasında, Kadırga Burnu açıklarında lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğunu tespit etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu 43'ü Kongo, 1'i Togo ve 1'i Burkina Faso uyruklu 45 sığınmacı, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alındı.

Sığınmacılar, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.