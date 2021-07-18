Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında arızalanan bir yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

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