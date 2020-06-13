Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 47'si Babakale , 46'sı ise Kadırga açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.

Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi 'ne açıldı.

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