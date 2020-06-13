Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 47'si Babakale, 46'sı ise Kadırga açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.
Kıyıya çıkarılan 93 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.