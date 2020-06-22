Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 145 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

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Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu