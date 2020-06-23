Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

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Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.


Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 24 kişinin yerleri tespit edildi.


Yeşil Liman açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:37 Kaynak: AA

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