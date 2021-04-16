Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı bölgede, Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

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