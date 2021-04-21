Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu

GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız