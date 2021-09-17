Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı 'ndaki bir yelkenli tekne içinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

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