Çanakkale Adalet Sarayı Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı
11 dakika önce
Çanakkale Adalet Sarayı personeli düzenlenen kampanya kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Çanakkale
Adalet Sarayı personeli düzenlenen kampanya kapsamında Kızılay
'a kan bağışında bulunuldu. Türk Kızılayı
Çanakkale Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Arzu Kırkpınar
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Adliyesi ile birlikte ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.
Geçmiş yıllarda da bu çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kırkpınar, "Ancak yeni adliye binasında ilk çalışmamız. Biz Kızılay olarak sahada her gün kan bağışı alıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Çanakkale'nin ve aslında bütün şehirlerin her gün kana ihtiyacı var. Hastanelerde yatan hastalarımızın her gün kana ihtiyacı var. Her gün hafta sonları da dahil şehrimizin kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
Çalışanlar bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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