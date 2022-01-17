Çanakkale AFAD'tan afet farkındalık eğitimi - Son Dakika

Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen afet farkındalık eğitimleri sürüyor.

AFAD ekipleri, afet farkındalık eğitimleri kapsamında, "Afetlerde Bilgi Hayat Kurtarır" temasıyla Şinasi ve Figen Bayraktar Orta Okulu, Kepez Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerin ile SGK İl Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verdi.

Tatbikatların da gerçekleştirildiği eğitim çalışmalarında afet anında yapılacaklar katılımcılara anlatıldı.

Hafta sonları ise eğitimler çevrim içi yapıldı.