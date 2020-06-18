Çanakkale AK Parti İl Başkanı Makas Sarıçay'daki kirlilik endişe verici - Son Dakika

Çanakkale AK Parti İl Başkanı Makas: Sarıçay'daki kirlilik endişe verici

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Sarıçay ve çevresinde bir süre önce yaşanan kirliliği gündeme getirerek, "Çanakkale'nin çevre sorunlarının bittiğini düşünmüyorum. Vatandaşlarımız Sarıçay üzerindeki köprülerden geçerken pislikleri, çayın rengini gördükçe endişeye kapılmaktadır" diyerek, CHP'li belediyeyi göreve davet etti.

AK Parti'li Makas, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir otelde düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Makas,14 Şubat'ta başkan yardımcılarıyla beraber göreve başladıklarını söyleyerek, 'Yegane sebebimiz Çanakkale'ye hizmet etmek. Tabiri caiz ise genç bir yönetimimiz var. Çanakkale'ye olan borcumuzu genç kadromuzla beraber ödemek istiyoruz. Bu sebepten dolayı biz görevi alana kadar gönüllüydük ama görevi aldıktan sonra artık zorunlu bir şekilde şehrimize hizmet etmek için yola koyulduk. Bizim gayretimiz şehrimize hizmet etmek" dedi.

'NİTELİK ODAKLI SİYASET YAPMAK İSTİYORUZ'

Çanakkale'nin büyüyen bir şehir olduğunu söyleyen Naim Makas, 'Çanakkale yatırımlarıyla büyüyen bir şehir. Hemen yanı başımızda dünyanın kendi segmentinde orta açıklığı en büyük olan bir boğaz köprüsü yapılıyor. Bu boğaz köprüsüyle birlikte şehrimizde bir nüfus artışı, kentleşme artışı yapılaşma artışı kaçınılmaz. Bizler nicelik odaklı değil, nitelik odaklı siyaset yapmak istiyoruz. Burada köprünün büyüklüğünden ziyade, köprünün ne getireceği de, şehrimize ne katacağı da önemli. Katma değeri olan bir yatırım. Neticesinde şehir büyüyecek, insanlar, yatırımlar gelecek. Ancak şehir sokaklarıyla, insanlarıyla, imar planlarıyla, çevre sorunlarıyla şehir buna hazır mı' Asıl soru bu. Biz her defasında yerel siyasetten konuşuyoruz olabiliriz. Böyle algılanmasın. Sadece en büyük sorunlarımızdan biri bu. Bunu bu sebepten dolayı dile getiriyoruz. Bununda bilinmesini isteriz. Kimseyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz şehrin hizmet alması. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla, sağlık içerisinde, çevre sorunundan uzak bir şekilde, şehrimizde hayatına idame ettirebilmesi. Şehirdeki yapılanma, kentleşme ve şehir problemleri çözüldüğü takdirde biz inanıyoruz ki Çanakkale bu anlamda daha yaşanılabilir bir kent olacak" diye konuştu.

'ÇANAKKALE'NİN ÇEVRE SORUNLARININ BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Sarıçay ve çevresinde bir süre önce yaşanan kirliliği gündeme getirerek, CHP'li belediye yönetimini göreve davet eden Makas, 'Ben Çanakkale'nin çevre sorunlarının bittiğini düşünmüyorum. 32 yaşındayım, 32 yıldır bu şehirde aynı sorunlar devam etmektedir. Bir türlü çözüm bulunamadı. Biz endişelerimizi dile getirdik. Vatandaşlarımız özellikle Sarıçay üzerindeki köprülerden geçerken pislikleri, çayın rengini gördükçe endişeye kapılmaktadır. Bizim derdimiz bunu aktarmak. Birilerini suçlamak değil, salt olarak söylüyorum. Yeri gelir hizmet edilmesi için suçlarsınız. 'Yap bunu kardeşim' dersiniz. Ama bizler bunu aktarmakla mükellefiz. Dolayısıyla biz bunu aktardık. Biz her daim burada sorunları dile getireceğiz? dedi.

AK Parti İl Başkanlığı geçen günlerde basına Sarıçay kenarındaki çöpleri gösteren fotoğrafları göndererek, CHP'li belediye yönetimini göreve davet etmişti. Belediye ise, çöplerin toplanma saati olduğunu, bu saatler dışında çöp döküldüğü için kirlilik meydana geldiğini dile getirerek, fotoğraflarda görünen çöpleri toplamıştı.