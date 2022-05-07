ÇANAKKALE 'ANADOLU MİRASI TROAS KÜLTÜR ROTALARI'NIN 320 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ AÇILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından finanse edilen toplam 900 kilometrelik 'Anadolu Mirası Troas Kültür Rotaları' projesinin 320 kilometrelik bölümünün açılışı Hektor etabında yapıldı. Açılışa AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da katıldı.

Çanakkale Merkez ilçe ve 11 ilçesini kapsayan toplam 900 kilometrelik 'Anadolu Mirası Troas Kültür Rotaları' projesinin Çanakkale Merkez, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinden oluşan 320 kilometrelik bölümü tamamlandı. Açılış ise Güzelyalı Kent Ormanı ile Erenköy arasındaki 11 kilometrelik Hektor etabında gerçekleşti. Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa katılanlar, Güzelyalı Kent Ormanı ile Erenköy arasındaki 11 kilometrelik parkurda yürüdü. Erenköy'deki parkur içerisinde yer alan Çanakkale Seyir Terası'nda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Turan, yürüyüşçülerin takip edeceği güzergahları gösteren mil taşlarına boya ile işaretleme yapıp, tabelalara güzergah hakkında bilgi verecek kare kod etiketlerini yapıştırdı. Çanakkale Rehberler Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu ile Çanakkale Rehberler Odası Kurucu Başkanı Adem Biçer, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

'ÇANAKKALE MARKA BİR KENT, ONUN KIYMETLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin bir marka kent olduğunu ve bu markanın daha da kıymetlenmesi için çalıştıklarını belirterek, Çanakkale'miz bir tarım kenti, sanayi kenti. Ama bunun yanında aynı zamanda bir turizm kenti. Özellikle son dönemde Troya Müzesi gibi, Akif'in Evi gibi uluslararası ölçekte kıymetli adımlar attık. Bugün de toplamda 900 kilometreyi bulan içerisinde 47 antik köyün, 11 ilçenin ama totalde 100 köyün olduğu devasa bir yürüyüş yolundan bahsediyoruz. Bugün Troas Kültür Yolu'nu açıyoruz. Türkiye'nin tüm fotoğrafçılarını, sporcularını, yürüyüş severlerini ve herkesi bölgemize davet ediyoruz. Hem şehitliğimiz hem Troya hem Assos ile harika bir kültür diyarı olan bölgemizde ormanla ve doğayla beraber 900 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olacak dedi.