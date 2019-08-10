ÇANAKKALE ANAFARTALAR ZAFERİ'NİN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 104'üncü yıl dönümünde de coşkuyla kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvetkili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Engin Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya hükümeti adına Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, kaymakamlar, belediye başkanları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, 2'nci Kolordu Komutanlığı ve Avustralya çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu. Şehitler anısına, saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İkmal Albay Bahattin Kamal yaptı. Ardından kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bugün 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü. Ağustos ayındayız. Türk milletinin tarihinde Ağustos ayı zaferler ayıdır. Bir Ağustos günü Malazgirt'te kapıları açılan bu topraklar, Çanakkale Zaferleri'nde bize ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde de bizim Türk milletinin bu topraklarda ebedi olarak var olacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Pof. Dr. Haluk Dursun ise konuşmasında, Anafartalar Zaferi'nin tarihteki önemine dikkati çekti. Çanakkale kara muharebelerinde Ağustos ayına gelindiğinde, Osmanlı ordusunun sırtını karaya vererek kendisini sağlama aldığını, müttefik ordusunun özellikle kıyı kesiminde sıkışıp kaldığı için özellikle insan gücü temini basta olmak üzere, su, gıda, mühimmat ve silah ihtiyaçlarını deniz yolu ile temin etmek zorunda kaldığını belirten Haluk Dursun, şunları söyledi

Bu ihtiyaçların üzerine de ard arda alınan yenilgiler ve başarısız taarruzlar eklenince, geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu mücadelede uzun yıllara dayanan savaş stratejileri çarpışmış; lakin kişisel kahramanlıklar ve fedakarlıklar, alışılmamış, görülmemiş teknolojik uygulamalar savaşın seyrini ve sonucunu değiştirmiştir. Sonuç olarak denilebilir ki; çok güçlü bir donanma desteği ile yapılması planlanan kara harekatının başarıya ulaşacağı stratejisi, Osmanlı askerinin, Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlığı sayesinde boşa çıkarılmıştır. Kazanılan büyük zafer ile birlikte Osmanlı Çanakkale'de genç, yetişmiş ve vasıflı bir nesli şehit olarak toprağın bağrına gömmek zorunda kalmıştır.

Haluk Dursun, 10 Ağustos Conkbayırı Zaferinde de başta 'Anafartalar Kahramanı' unvanını bu cephedeki başarılarından alan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit alay komutanı İsmail Hakkı Bey, Cemil Conk, Ali Rıza Sedes gibi fedakar kumandanlarımızın ve askerlerimizin aziz hatıralarını anlatmalı ve yaşatmalıyız dedi.

Burada Osmanlı savunmasını yöneten kurmay kadronun, Çanakkale'den aldığı tecrübelerle İstiklal Harbinde de zafere ulaŞmayı baŞardığını belirten Dursun, BirleŞik güçlere karşı Conkbayırı'nda ve devamında Anafartalar'da kazanılan zaferler, bir imparatorluğun küllerinden çağdas¸ bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önderlik yapacak nice muzaffer kahramanlar ortaya çıkarmıştır. Temennimiz odur ki bizler millet olarak var oldukça sayısız zaferlere imza atan kahraman ecdadımızın manevi emaneti vicdanlarımızda her daim çok ayrı bir yer tutacaktır. Anafartalar Zaferi vesilesiyle bir kez daha şehitlik mertebesine ulaşan tüm komutanlarımızı ve Mehmetçiğimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz diye konuştu.

Tören, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Anafartalar Zaferi Anı Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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