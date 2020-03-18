Çanakkale anma töreninde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Çanakkale anma töreninde koronavirüs önlemi

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler tören alanına getirilmedi.

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ZONGULDAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler tören alanına getirilmedi.

Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin katılmadığı törende, anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

VALİ BEKTAŞ: ZONGULDAK'TA KAYDA DEĞER BİRŞEY YAŞAMADIK

Törenin bitmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta koronavirüs ile ilgili testi pozitif çıkan bir hasta bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına tüm vatandaşların uyması gerektiğini vurgulayan Vali Bektaş, "Burada devletimizin, hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın uygulamak istediği bir şey var. Olabildiği kadar kalabalığı az ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Kalabalıktan kaçmamız gerekiyor. İnsanların birbirini etkileyeceği ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızı dinliyoruz. Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz. Çok şükür Zonguldak'ta kayda değer bir şey yaşamadık. Bununla yetmiyor, açıklanan, ilan edilen tedbirlere, önlemlere herkesin titizlikle uyması gerekiyor." dedi.

Alaplı ilçesinde Atatürk Anıtının önünde düzenlenen törene katılanlar birbirlerine yaklaşık yarım metre uzak durdu. Bayrak ve flamaları öğrencilerin yerine okul görevlileri taşıdı. Törenin ardından Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, törene katılanların ellerine kolonya döktü.


Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:09 Kaynak: DHA

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