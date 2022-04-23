ÇANAKKALE - Anzak askerlerin torunları Çanakkale'den dünyaya barış mesajı verdi - Son Dakika

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'na gelen ve duygusal anlar yaşayan Avustralyalılar dünyaya barış mesajı verdi.

Tarihin en kanlı savaşlarına sahne olan yarımadaya Avustralya'dan gelen 12 kişilik grup, çatışmaların yaşandığı bölgeleri gezdi.

Anzak askerlerinin Şarapnel Vadisi'nde bulunan temsili mezarlarını da ziyaret eden Avustralyalılar, bölgedeki rehberlerden de savaş hakkında bilgi edindi.

Dedelerinin mezarının bulunduğu topraklarda duygusal anlar yaşayan Avustralyalılar, dünyaya barış çağrısında bulundu.

Avustralya'nın Queensland eyaletinden gelen Michael O'Grady, AA muhabirine, büyük dedesinin Çanakkale'de savaştığını söyledi.

Büyük dedesinin savaşa ilk çıkarma zamanında katıldığını belirten O'Grady, "Omzundan 2 kurşun yarası alıyor. Buradan sonra tedavi için başka bir yere götürülüyor. Ben buraya geldiğim için çok duygusal hissediyorum. Çünkü burada çok sayıda genç Avustralyalı ve Türk insan hayatını kaybetti." diye konuştu.

O'Grady, savaşta yaşamını yitirenleri minnetle andıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dünyadaki tüm insanlar barış içinde birleşmeli. Barış için birlik yapmalıyız, dostluk kurulmalı. Mesela buradaki savaştan sonra bu ilişkiler olmasaydı belki bugün hiçbir Avustralyalıda Türklere karşı bir sempati olmayacaktı. Bugün bir asır sonra hep beraber Türkler ve Avustralyalılar kardeş. Bu çok önemli. Burada artık barış var ve bu hep sürecek, ülkeleri barış yönetmeli."

"Bizler artık barış içinde yaşamalıyız"

Kızı Lauren Pilton O'Grady de Çanakkale'de mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadığını anlattı.

Savaşa katılan ülkelerden önemli kayıpların olduğunu aktaran Pilton O'Grady, "Bu kadar üzüntü ve bu kadar acıdan sonra böyle bir kardeşliğin oluşması, barış içinde hala birlik ve beraberliğin olması mutluluk verici. Biz hepimiz insanız. Savaşmanın, kavga etmenin ne anlamı var. Bizler artık barış içinde yaşamalıyız, tüm dünya olarak. Burada birçok zorluklar yaşandı, insanlar hayatlarını kaybetti. Tüm dünyaya barış diliyorum, savaşlar bitsin diyorum." ifadesini kullandı.

"Buraya her gelişimde çok duygusal hissediyorum"

Çanakkale'de büyük amcasını kaybeden Craig Roach da savaşın üzerinden 107 yıl geçtiğini ve iki ülke arasında bir barış inşa edildiğini vurguladı.

"Bu topraklara gelip duygusal olmamak elde değil." diyen Roach, şunları kaydetti:

"Buraya her gelişimde çok duygusal hissediyorum. Özellikle burada sadece bir bölgede bile 6 bin kişinin yattığı toprakları biliyor olmak çok önemli. Bu hissiyatıma çok dokunan bir duygu. Avustralyalılar ve Türkler aynı zamanda Kore'de de aynı savaşta yan yana, kol kola savaştılar. Onlar her zaman kardeş gibiydiler. Orada da burada olduğu gibi bir kader birliği yaptılar. Dünyaya artık savaş değil barış gerekli. Çünkü savaşta maalesef kazanan yok. Savaşta kaybeden var, kaybedenler var. İnsanlar hayatını kaybediyor, ülkeler varlıklarını kaybediyor ve insanların aile hayatları bozuluyor."

Turist rehberi Hande Tümer de Avustralyalıların 5 günlük program kapsamında Çanakkale'ye geldiğini dile getirerek, "Burayı gezen konuklarımız oldukça duygulanıyorlar. Türkiye'de kendilerine gösterilen hoşgörü ve bu topraklarda hala bu isimleri anıtlarda görebilmenin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Biz her ziyaretimizde benzer yorumları dinliyoruz. Bunları duymak çok güzel." diye konuştu.