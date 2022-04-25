Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

25.04.2022 06:46

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Şafak vakti başlayan programda, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlandalı Büyükelçi Sonya McGuinness, Yeni Zelandalı Büyükelçi Zoe Coulson-Sinclair, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile yurt içi ve dışından davetliler katıldı.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Anzak Koyu'nda geleneksel Şafak Ayini yapıldı
Anzak Koyu'nda geleneksel Şafak Ayini yapıldı
Anzak Koyu'nda geleneksel Şafak Ayini yapıldı
Anzak Koyu'nda geleneksel Şafak Ayini yapıldı

YORUMLAR
500
ANZAK KOYU'NDA GELENEKSEL 'ŞAFAK AYİNİ' YAPILDI ANZAK KOYU'NDA GELENEKSEL 'ŞAFAK AYİNİ' YAPILDI ÇANAKKALE - Avustralya ve Yeni Zelandalılar geleneksel 'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'na geldi ÇANAKKALE - Avustralya ve Yeni Zelandalılar geleneksel 'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'na geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
00:23 İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınır hattına örülecek 295 kilometrelik duvarın 2023'te bitirileceğini açıkladı
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 07:03:35. #1.13#
SON DAKİKA: Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement