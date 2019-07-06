Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
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ÇANAKKALE Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi

1 saat önce

Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibiÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada aşığı olan, 'Eyvah Eyvah? filmini de burada çeken Ata Demirer, tekneyle açıldığı ada açıklarında 47'nci yaş günü için klip çekti.

Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada aşığı olan, 'Eyvah Eyvah? filmini de burada çeken Ata Demirer, tekneyle açıldığı ada açıklarında 47'nci yaş günü için klip çekti. Demirer, bu klibi de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Çektiği 'Eyvah Eyvah' filmiyle adını Bozcaada ile bütünleştiren oyuncu ve komedyen Ata Demirer, 47 yaşına girdi. Yaklaşık 30 yıldır zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren Ata Demirer, bu yaz mevsiminde de geleneği bozmadı. Akşam yapacağı doğum günü partisi öncesi arkadaşlarını da yanına alan Ata Demirer, tekneyle denize açılıp yaş günü için güldüren bir klip hazırladı. Demirer, klibi de sosyal medya hesabından, 'Hayat Dostlarla' mesajıyla takipçileriyle paylaştı.
Ata Demirer klipte, 'Anacım beni 6 Temmuz 1972'de doğurmuş. Bugün benim doğum günüm, ama her günüm isyan. Sen nerden çıktın sarışın kız, beni mahvettin diyor. Ardından yanındaki iki kadın arkadaşı, üzerinde 'İyi ki doğdun ATA' yazılı bir pastayı, ünlü oyuncunun yüzüne yapıştırıyor. Neye uğradığını şaşıran Ata Demirer, klibin son bölümünde gülümsediği siyah beyaz fotoğraf ile yıllara meydan okurcasına mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor.
ÇANAKKALE Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
Ata Demirer, Eyvah Eyvah, Bozcaada, Güncel
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