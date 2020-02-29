Çanakkale ayvacık açıklarına demir atan gemi, sahil güvenlik'i harekete geçirdi - Son Dakika

Kaptanın Yunanistan'dan Romanya 'ya gideceklerini, geminin boş olduğunu, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir attıklarını söylediği belirtildi.

Ayvacık'ta dün çok sayıda göçmen, lastik botlara binerek, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yaptı. Dün yaklaşık 60 kişilik göçmen grubunun lastik botla denize açıldığı Biberderesi sahili açıklarına, bugün saat 09.00 sıralarında 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Ümit G' isimli gemi demir attı. Kıyıya oldukça yaklaşan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Geminin demir attığı bölgenin çevresindeki sahilleri tarayan Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanla iletişime geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı