Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, 27'si Afganistan uyruklu, 9'u Kongo uyruklu ve 1'i Filistin uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi
Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:09:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]