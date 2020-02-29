Çanakkale ayvacık sahillerinde mültecilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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Çanakkale ayvacık sahillerinde mültecilerin bekleyişi sürüyor
6 saat önce
ÇANAKKALE Ayvacık sahillerinde mültecilerin bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Ayvacık sahillerinde mültecilerin bekleyişi sürüyor
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