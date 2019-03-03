Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ayvacık'ta 3'üncü Deve Güreşi Festivali Yapıldı

Çanakkale Ayvacık'ta 3'üncü Deve Güreşi Festivali Yapıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi. Ayvacık Güreş Arenası'nda gerçekleşen etkinlikte Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200'e yakın deve güreşti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği deve güreşlerinde renkli görüntüler yaşandı.

Ayvacık Güreş Arenası'nda Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşlerine Çanakkale'nin yanı sıra, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir'den bölgenin ünlü develeri katılım sağladı. Yaklaşık 200 deve kıyasıya güreşirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, yaptığı açılış konuşmasında, "Deve güreşleri geleneksel kültürün bölgemizde bir parçasıdır. Kültürümüzü yaşatmak adına bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Ayvacık'ta yıllar önce 2 bine yakın deve bulunuyordu. Şimdi ise git gide azalıyor. Biz bu tür kültürel etkinliklerde hem devecilik kültürümüzü yaşatmak adına faaliyet gösteriyor hem de bir kültür turizmi aracısı olan bu güreşler sayesinde ilçe ekonomimize katkı sağlıyoruzö dedi.

Güreşleri Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile yaklaşık 10 bin vatandaş izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:37 Kaynak: DHA

İzmir, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Uçağına Yıldırım Düştü Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı

Aralarında Milletvekilinde Olduğu Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı Caminin Önünde Kuran'a ve Hz. Muhammed'e Hakaret Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ayvacık'ta 3'üncü Deve Güreşi Festivali Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]