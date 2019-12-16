Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi ve Babakale köyü açıklarında 2 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

KJ Haber-Kamera Dilara ERDİNÇAYVACIK(Çanakkale), (DHA)

Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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