Çanakkale ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Çanakkale ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

6 saat önce

Ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine T.D. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör T.D. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

Afganistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
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