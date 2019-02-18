Çanakkale Ayvalık'ta 59 Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Ayvalık'ta 59 göçmen yakalandıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün 59 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvalık
'ta 59 göçmen yakalandı Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde, dün 59 kaçak göçmen yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı
, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 14'ü kadın, 34'ü çocuk 59 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, TCG Karşıyaka
karakol gemisi tarafından tespit edilen göçmenlerin, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca teslim alındığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:23 Kaynak: DHA
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