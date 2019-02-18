Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ayvalık'ta 59 Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvalık'ta 59 Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Ayvalık'ta 59 göçmen yakalandıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün 59 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 59 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün 59 kaçak göçmen yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 14'ü kadın, 34'ü çocuk 59 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından tespit edilen göçmenlerin, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca teslim alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:23 Kaynak: DHA

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