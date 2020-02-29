Çanakkale ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı - Son Dakika

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Çanakkale ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı
6 saat önce
ÇANAKKALE Ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı
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