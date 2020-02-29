Çanakkale ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı - Son Dakika

Çanakkale ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı

6 saat önce

ÇANAKKALE Ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı.

ÇANAKKALE Ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı

Çanakkale ayvalık'ta fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı

Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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