Çanakkale bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika

Çanakkale bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü

6 saat önce

Bakan Albayrak Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇANAKKALE'DE ESNAF ZİYARETİÇanakkale'ye İş Dünyası Buluşması için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantının ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

Bakan Albayrak Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇANAKKALE'DE ESNAF ZİYARETİ

Çanakkale'ye İş Dünyası Buluşması için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantının ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Bir helvacı dükkanında, meşhur Çanakkale helvasının tadına baktı. Bir seyyar satıcıdan aldığı simitleri ise basın mensuplarına dağıtıp, çay bahçesine oturarak yedi. 'Dur Yolcu' yazısı ve 'Nusret Mayın Gemisi' önünde fotoğraf çektiren Bakan Albayrak, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözümü için de görevlilere talimat verdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, basına kapalı olarak partililerle bir araya geldi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞENÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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