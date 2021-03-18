ÇANAKKALE Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma, haberleşme altyapısı için 1 trilyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma, haberleşme altyapısı için 1 trilyon lira yatırım yapıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyayla bağlarını güçlendirmek ve kalkınmayı ülke geneline yaymak için 2003 yılından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Bu süre zarfında ülkemizi, dünya ile boy ölçüşebilecek ulaştırma ve haberleşme altyapısına kavuşturmak için 1 trilyon liraya yaklaşan yatırım yapılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl kutlamaları için Çanakkale'ye geldi. Törenler öncesinde Gelibolu-Eceabat kara yolu üzerinde yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Gelibolu Tersanesi ile Sütlüce mevkisindeki bir şantiyeyi ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından konuşan Bakan Karaismaoğlu, şunları söyledi:

"Tarihimizin en mukaddes kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümünde sizlerle birlikteyiz. Bu gururlu günde, hepinizi canı gönülden selamlıyor, 'hoş geldiniz' diyorum. Sözlerime başlamadan önce, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Türkün gücünün dünyaya bir kez daha gösterildiği bu topraklarda, ortaya koyulan milli şuuru, 106 yıl sonra hala göğsümüzde yanan bir ateş gibi taşımaya devam ediyoruz. Bu eşsiz miras karşısında yerine getirmek zorunda olduğumuz en büyük vazife, çok çalışmak ve güçlü bir ekonomi yaratarak bağımsızlığımızı ilelebet teminat altına almaktır. Türkiye'nin, karada, havada, denizde, demir yollarında ve haberleşmede son 19 yılda verdiği bütün eserler, güçlü bir ekonominin oluşmasına dayanak olmak içindir. Büyük bir hız ve azimle ortaya koyduğumuz bu projelerde Çanakkale ruhundan alınan ilham vardır. İnşallah, gelecek yıl bugün açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü de bu ruha adanan bir abide proje olarak tarihte yerini alacaktır."

'19 YILDA YENİDEN İMAR EDİLDİ'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana ulaştırma ve altyapıyı güçlendirmek adına büyük atılımlar yaptığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, dünya ile boy ölçüşebilecek ulaştırma ve haberleşme altyapısı için 1 trilyon liraya yaklaşan yatırım yapıldığını söyledi. Çanakkale'nin son 19 yılda yeniden imar edildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 'Yük, insan ve veri ulaştırmada yapılan bu yatırımlarla ülkemizin bugünü ve geleceği tasarlanmış. Coğrafyamız önündeki fırsatlara hazır hale getirilmiştir. Tüm bu süreç devlet aklıyla atılan stratejik adımlar doğrultusunda büyük bir titizlikle ilerlemiştir. Geride bıraktığımız 19 yıl içinde, Çanakkalemiz de coğrafi konumu ve geleceğe dönük ihtiyaçları düşünülerek, adeta yeniden imar edildi. Çanakkale'deki ulaşım ve iletişim yatırımları için 'yap-işlet-devret' projeleri de dahil olmak üzere son 19 yılda tam 20 milyar 69 milyon lira bütçe aktarıldı. 1993-2002 yılları arasında Çanakkale'de yapılan karayolu yatırımları için sadece 298 milyon lira harcanmışken, bu miktarı 26 kat artırarak, 7 milyar 794 milyon liraya çıkardık. Bu süreçte şehrimizdeki bölünmüş yol uzunluğunun 20 kilometreden 338 kilometreye ulaşması, Çanakkalelilere konforlu, hızlı ve güvenli seyahat imkanı sundu. Halen Çanakkale il sınırları içinde devam eden 10 önemli karayolu yatırımımız bulunuyor. Bu projelerimizden biri de bildiğiniz gibi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesidir. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü bu projenin bileşenlerini oluşturmaktadır. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometrelik bağlantı yolları ile toplamda 101 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, şehrimizin geleceği için çok kıymetlidir. Çünkü, ülke ekonomisinin kalbi olan Marmara ve Ege bölgelerindeki kara, hava ve denizyollarını birbirine entegre edecektir. Dahası, Avrupa ile Çanakkale'yi en hızlı ve ekonomik şekilde birbirine bağlayacaktır. Otoyolumuz, Çanakkale'nin turizmi, ticareti, sanayisi, istihdam olanakları açısından geleceğe dönük olarak atılmış bir adımdır. Zira, Çanakkaleli vatandaşlarımızın layık olduğu yaşam kalitesine ulaşması en büyük arzumuzdur" dedi.

'ÇANAKKALE'DE GERİ SAYIM BAŞLADI'

Çanakkale'ye yaptıkları önemli kara yolu yatırımlarından birinin bugün çalışmalarını incelediği Gelibolu-Eceabat yolu olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladığımız yolumuzda geri sayım başlamıştır. Uzunluğu 47,5 kilometre olan bölünmüş yol projemizin bugüne dek 26,5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, T1, T1A ve T2 tünellerini hizmete aldık. Yolumuz üzerindeki Bigalıdere Köprüsü'nü de içerisine alan 5,7 kilometrelik kesimin yapım çalışmaları bitirildi. Şimdiden, Gelibolu-Eceabat yolunun, şehrimize gelecek yeni yatırımlara, iş olanaklarına, bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.