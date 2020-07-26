ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama...
ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.
ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:22
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu "Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor