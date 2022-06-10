Mezun olacak jandarma yedek subayların alana gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi
Süleyman Soylu'nun katılımcıları selamlaması
Saygı duruşu
Dönem birinicisinin
Süleyman Soylu'nun kürsüye geçişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Mezunlara diplomalarının verilmesi
Dua edilmesi
Askerlerin geçişi ve selamlama
Tören sonrası aileleri ile buluşan jandarmalar
Süleyman Soylu'nun aileler ile sohbeti ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5)
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika