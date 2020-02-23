Son Dakika › Güncel › Çanakkale bakan turhan 1915 çanakkale köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak- - Son Dakika
Çanakkale bakan turhan 1915 çanakkale köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak-
7 saat önce
ÇANAKKALE Bakan Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak-(HAVADAN) Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı