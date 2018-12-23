Son Dakika Haberleri: Çanakkale Balık Tutmaya Gittiği Sahilde 2 Top Mermisi Buldu

Çanakkale Balık Tutmaya Gittiği Sahilde 2 Top Mermisi Buldu

2 saat önce

Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi bulduÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Taraz (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu.

Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Taraz (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere alıp, götürdü.

Alaeddin Mahallesi'nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taraz, bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz'ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu'ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.

Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:15 Kaynak: DHA

Gelibolu, 3. Sayfa
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