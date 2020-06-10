ÇANAKKALE Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalya - Son Dakika

Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalya

ÇANAKKALE Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalyanın kilosunun 20 TL'den satıldığı görüldü.

Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor. Çanakkale yöresinde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya ızgara olarak en çok tüketildiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle kilosu 20 TL'den satılıyor.

Çanakkale Balıkhali esnaflarından Engin Tunç, "Sardalyanın dönemi Çanakkale ve Ege bölgesinde Haziran ayının ilk haftası başlar. Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Yağlı dönemidir. Çok güzel ızgarası olur. Buğlaması olur. Fırında güzel olur. Omega deposudur. Sardalyenin tam zamanıdır. Haziran 15'ten sonra yağlı dönemi başlar. Eylül ayı sonuna kadar devam eder. Bizim Çanakkale'de meşhur yaprağına sardığımız sardalyamız var. Temizlemeden yaparız. Kılçılarını alıp, şişte yapabiliriz. Kışın hamsiyi kullandığımız gibi yazında çok yönlü sardalyayı kullanabiliriz. Sardalyanın en lezzetli dönemi şuanda ızgara zamanı" dedi.