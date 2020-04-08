ÇANAKKALE Balkondan sarkıttığı sepetle ihtiyacı olanlara yardım ediyor - Son Dakika

Balkondan sarkıttığı sepetle ihtiyacı olanlara yardım ediyor

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Özge Ozan (34), koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için evinin balkonundan içinde gıda malzemesi bulunan sepet sarkıttı. Durumu iyi olan vatandaşların gıda malzemelerini sepete bıraktığı, ihtiyaç sahiplerinin de aldığı uygulama, yoğun ilgi gördü.

Biga ilçesi Hamdi Bey Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında oturan Özge Ozan, anlamlı bir kampanya başlattı. Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zorlanan vatandaşlara destek olmak isteyen Ozan, 'İhtiyacı olan alsın, ihtiyacı olmayan koysun. Koyanlardan Allah razı olsun, alana da helal olsun' yazılı not ile balkonundan caddeye sarkıttığı sepetle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılmasını sağlıyor. Notu gören vatandaşlardan durumu iyi olanlar gıda malzemelerini sepete koyarken, ihtiyaç sahipleri de alıyor.

Özge Ozan bu çalışmayı televizyonda İtalya'da gördüğünü söyleyerek, " Türkiye'de neden olmasın dedim. Ondan sonra ben de böyle bir şeye karar verdim. Dışarı çıkan var, çıkamayan var. İhtiyacı olan var, olmayan var. Ulaştıklarımız var ulaşamadıklarımız var. İnsanlardan o kadar çok rağbet gördü ki biz çok mutlu olduk. Bu sepet günde belki 5 defa boşalıyor, 5 defa doluyor" diye konuştu.