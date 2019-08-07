Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE KURBANLIK KÜÇÜKBAŞLAR KASAP FİYATINA SATILIYOR
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ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE KURBANLIK KÜÇÜKBAŞLAR KASAP FİYATINA SATILIYOR

21 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor. Küçükbaşlar, ağırlığına göre 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.
Bayramiç merkezde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık küçükbaşlar için hayvan pazarı kuruldu. 1000'e yakın küçükbaşın bulunduğu hayvan pazarında kurbanlıklar, kasaba satılan canlı hayvan fiyatından satılıyor. Canlı hayvan kasap satış fiyatına göre, kilosu 20 TL'den satılıyor. Kurbanlıklar, ağırlığına göre, kilosu 20 TL'den 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor. Bayramiç'te küçükbaş üreticiliği yapan Naci Tanık, Kurbanlık hayvanlarımızı canlı olarak kasap fiyatına göre satıyoruz. Satışlarımız gayet uygun. Kurbanlıklara ilgi var dedi.
Kurban Bayramı, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 Kaynak: DHA
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