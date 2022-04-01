Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı

01.04.2022 22:30
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmanın selameti açısından soruşturmayı yürüten mülkiye başmüfettişleri tarafından Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 138. maddesi uyarınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
OGM, hafta sonu için 'Orman yangını riskimiz yüksek' uyarısında bulundu! OGM, hafta sonu için 'Orman yangını riskimiz yüksek' uyarısında bulundu!

Rehabilitasyon, Mustafa Cesur, Veteriner, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement