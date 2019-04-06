Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Çalışmaları İnceledi

Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Çalışmaları İnceledi

40 dakika önce

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, teknik inceleme gezisi kapsamında kentte devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Çalışmaları İnceledi, System.String[]
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, teknik inceleme gezisi kapsamında kentte devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökhan, gezi kapsamında inşaatının yüzde 75'i tamamlanan Güzelyalı-Dardanos Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret edip görevli ekipten bilgi aldı.

Daha sonra Gökhan, Güzelyalı Piknik Alanı'nda da sezon öncesi gerçekleştirilen bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Buradan 15 Temmuz Çanakkale Demokrasi Otogarı'na geçen Gökhan, otogar esnafıyla görüşüp kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:04 Kaynak: AA

Güzelyalı, Hüseyin Vefa Ülgür, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Çalışmaları İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]