Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Çalışmaları İnceledi
40 dakika önce
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, teknik inceleme gezisi kapsamında kentte devam eden çalışmaları yerinde gördü.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, teknik inceleme gezisi kapsamında kentte devam eden çalışmaları yerinde gördü.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökhan, gezi kapsamında inşaatının yüzde 75'i tamamlanan Güzelyalı-Dardanos Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret edip görevli ekipten bilgi aldı.
Daha sonra Gökhan, Güzelyalı Piknik Alanı'nda da sezon öncesi gerçekleştirilen bakım çalışmalarını yerinde inceledi.
Buradan 15 Temmuz Çanakkale Demokrasi Otogarı'na geçen Gökhan, otogar esnafıyla görüşüp kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:04 Kaynak: AA
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