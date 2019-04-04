Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Mazbatasını Aldı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan'a mazbatası verildi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan'a mazbatası verildi.

Gökhan, eşi Hale Gökhan ve partililerle Çanakkale Adliyesi'ne gelerek, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakan Özden'in elinden aldı.

Ülgür Gökhan ile birlikte merkeze bağlı Kepez beldesinin CHP'den seçilen belediye başkanı Birol Arslan da mazbatasını teslim aldı.

Mazbatayı 4. kez aldığını belirten Gökhan, "Çanakkale için hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Sonuç itibarıyla seçim bitti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlık içinde kentteki tüm yaşayanlarla beraber hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, her zaman olduğu gibi bu kentte kardeşçe yaşamak için çaba göstereceğiz. Hizmet edeceğiz. Herkese hizmet edeceğiz. Bugünden, şu dakikadan itibaren artık görev başladı." dedi.

Gökhan, görevini layıkıyla yapmaya çalışacağını ifade ederek, "Çok sağlıklı, güzel, huzur ve barış içinde bir seçim geçti. Katkı veren herkese, rakip adaylarıma, başta Sayın Ayhan Gider olmak üzere, diğer partilerin örgütlerine teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye yakışır bir seçim geçirdik. Ne mutlu bize." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:59 Kaynak: AA

Hakan Özden, Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, Ülgür Gökhan, Politika
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