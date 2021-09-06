Çanakkale Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

23-27/08/2021 tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları; KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday listelenmiştir.

2 Yıllık Önlisans Mezunları İtfaiye Eri Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

4 Yıllık Lisans Mezunları Zabıta Memuru Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

2 Yıllık Önlisans Mezunları Zabıta Memuru Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

Geçersiz Sayılan İtfaiye Eri Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

Geçersiz Sayılan Lisans Mezunu Zabıta Memuru Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

Geçersiz Sayılan Önlisans Mezunu Zabıta Memuru Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

06. 09. 2021 11: 36