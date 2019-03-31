Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı.

Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı.

2 saat önce

Çanakkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.

Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı., System.String[]
Çanakkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Çanakkale, Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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