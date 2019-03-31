Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı
2 saat önce
Çanakkale Belediye Başkanlığını CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.
Çanakkale
Belediye Başkanlığını CHP
adayı Ülgür Gökhan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ülgür Gökhan 39 bin 41, AK Parti
adayı Ayhan Gider
23 bin 531 oy aldı.
Gökhan'ın öz geçmişi-
Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray
Lisesi'nde devam etti.
1975 yılında Ankara
Üniversitesinde Mülkiye
ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu.
Gökhan, evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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