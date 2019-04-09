Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediye Meclisi İçin Yeni Dönem Başladı

Çanakkale Belediye Meclisi İçin Yeni Dönem Başladı

53 dakika önce

Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından, 2019-2023 yıllarını kapsayan görev süresine başlayacak olan yeni dönem Belediye Meclis Üyeleri, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çanakkale Belediye Meclisi İçin Yeni Dönem Başladı, System.String[]
Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından, 2019-2023 yıllarını kapsayan görev süresine başlayacak olan yeni dönem Belediye Meclis Üyeleri, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen yeni dönem ilk Belediye Meclis Toplantısı öncesi, Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törende, Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sonrasında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen yeni dönemin ilk toplantısı, yeni üyelerin kendini tanıtması ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Meclisteki partilerin grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri önümüzdeki beş yıllık süreçte, başarılı bir görev süresi geçirilmesi temennilerinde bulundular. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:02 Kaynak: İHA

Hüseyin Vefa Ülgür, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Güncel
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