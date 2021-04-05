Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi - Son Dakika

Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi

05.04.2021 17:18
Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi, System.String[]

Çanakkale Belediyesi'nin bugün yapılması planlanan meclis toplantısının 3. oturumu, bir meclis üyesinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için ertelendi.

Çanakkale Belediyesi'nin bugün yapılması planlanan meclis toplantısının 3. oturumu, bir meclis üyesinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için ertelendi.

Çanakkale Belediyesi Nisan Meclis toplantısının ilk oturumu Perşembe 2'nci oturumu ise Cuma günü yapılmıştı. Bu süreçten sonra CHP'li Belediye Meclis Üyesi Süleyman Canpolat'ın korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. 3'üncü oturumu bugün yapılması planlanan meclis toplantısı bu nedenle iptal edildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir belediye meclis üyemizin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, belediye meclis toplantısına katılan diğer meclis üyesi, birim müdürleri ve basın mensupları da tedbir amaçlı evde izolasyon sürecine girdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi
Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi

Koronavirüs, Çanakkale, Nisan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi - Son Dakika


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