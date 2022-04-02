Çanakkale Belediyesinde başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Belediyesinde başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı

02.04.2022 00:41
Çanakkale Belediyesinde başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı

ÇANAKKALE Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirini parçalayıp, yedikleri iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı.

ÇANAKKALE Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirini parçalayıp, yedikleri iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirlerini yediklerine ilişkin iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. İddialarla ilgili müfettişlerin yaptığı araştırmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Konu ile ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır."


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Son dakika gündem: Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ile Veteriner Müdür Vekili görevlerinden uzaklaştırıldı

Rehabilitasyon, Mustafa Cesur, Veteriner, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Belediyesinde başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Belediyesinde başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement